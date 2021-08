FOTO - La rifinitura del Trabzonspor sul campo dell'Olimpico

Si avvicina sempre più il match di ritorno tra Roma e Trabzonspor, valido per i playoff di Conference League. In giornata, oltre alla conferenza stampa di Avci e alla diramazione della lista dei suoi convocati, la squadra turca è scesa sul manto erboso dello Stadio Olimpico per la consueta rifinitura della vigilia. Di seguito alcuni scatti che immortalano Gervinho, Bruno Peres e compagni mentre svolgono la sessione d'allenamento.