Roma-Trabzonsopr, i convocati di Avci: ok Peres e Gervinho, out Denswil

Dopo la partenza per Roma, il tecnico del Trabzonspor Abdullah Avcı ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro i giallorossi, gara di ritorno del playoff di Conference LEague. Nessuna defezione per il tecnico turco, che dovrà però rinunciare all'ultimo acquisto Denswil, visto che il termine ultimo per cambiare le liste con i nuovi acquisti imposto dalla UEFA risale alle 24 ore prima della gara di andata.

Roma maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/l65XIaTReV — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 25, 2021