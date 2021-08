Conferenza stampa, MOURINHO: "Trabzonspor organizzato, gioca Ibanez. Contento degli attaccanti, ma nessun paragone" (VIDEO)

Prima conferenza, dopo quella di presentazione, di José Mourinho alla vigilia del primo impegno ufficiale dei giallorossi: domani la Roma sarà ospite del Trabzonspor per l'andata del playoff di Conference League. L'intervento del portoghese:

LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di #TSRoma di #UECL https://t.co/XzrP7bIa3B — AS Roma (@OfficialASRoma) August 18, 2021

Quali insidie nasconde questa gara per la Roma?

"Per essere un po' diretto e pragmatico non sembra un playoff di Conference League. Quando questa competizione è iniziata come progetto la gente pensava e diceva anche che non ci sarebbero state squadre top. Ma se vedi questo playoff sembra come minimo una gara di Europa League, per non dire di Champions. Sarà un peccato che giovedì prossimo una delle due squadre sarà fuori, perché sono due squadre che possono aggiungere un plus, sono due squadre di qualità".

Lei in passato ha allenato sempre grandissimi attaccanti e quest'anno allena tre grandi prospetti. Con il suo lavoro possono diventare quello che sono stati Kane per il Tottenham, Lukaku o Benzema per citarne alcuni?

"Non paragonare, è una tendenza naturale paragonare con i più bravi ma è un po' pericoloso ed è una pressione extra di cui questi giovai giocatori non hanno bisogno. Ma hai ragione, i nostri attaccanti sono profili diversi ma sono tutti giocatori bravi, non si può dire che gioca uno o un altro e possono perfettamente giocare due insieme allo stesso tempo. Sono super contento. Non voglio nascondere che quando abbiamo preso Shomurodov ero abbastanza felice e tranquillo con questa stabilità. Non voglio nascondere che quando si è iniziato a parlare di un addio di Dzeko ho sentito un feeling di non paura, ma di preoccupazione. Ma il direttore Tiago Pinto e la proprietà hanno risolto la situazione in modo fantastico. Abraham non ha la storia di Edin Dzeko, che ha 35 anni e una storia ricca. Tammy (Abraham, ndr) ha vinto tutto, si può dire, ma è un ragazzo giovane e di grande potenziale. Lo stesso vale per Shomurodov. Per Borja Mayoral sarà la seconda stagione nel club, sappiamo come può aiutare la squadra. Sono contento. Non hanno il livello di esperienza di quelli che sono al finale della loro carriera, non si possono paragonare al livello di esperienza con i grandi Dzeko, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, che sanno tutti di calcio. Non solo io, ma anche i compagni hanno assolutamente fiducia nelle loro qualità".

È preoccupato per Smalling? Può dire se giocherà Ibanez o Kumbulla?

"Sì posso dirlo perché i giocatori lo sanno. Non mi piace che gli altri sappiano chi gioca prima. Ma posso dirlo: gioca Ibanez con Mancini. Smalling ha lavorato tutti i minuti della prestagione tutti i giorni, con fiducia e contro il Raja Casablanca è scivolato nell'ultima azione prima del cambio e ha sentito una piccola cosa. Stiamo lavorando tutti insieme tanto a livello preventivo. Negli ultimi anni la squadra ha avuto un record assolutamente negativo di infortuni, stiamo lavorando. Ci sono cose che possiamo migliorare, ma ci sono altre questioni di calcio e della natura dei giocatori. Tutti insieme, anche i giocatori sono super disponibili per questo lavoro 'invisibile', che tutti facciamo insieme di nascosto. Pensiamo che possa portarci risultati. Con questo piccolo problema magari c'è una sensazione di deja-vu su Smalling, perché l'anno scorso è stato troppo assente. Ma sta lavorando in modo fantastico e mi fido di lui come progetto di stagione. Non gioca domani, magari neanche domenica ma non è un problema grosso per troppo tempo".

Ci sono tante novità, ma in questo percorso di crescita e di costruzione di una mentalità vincente cosa l'ha colpita di più di questa prima parte?

"La voglia della gente di lavorare e migliorare, non parlo solo dei giocatori ma tutti quelli che sono all'interno del club e nelle diverse aree di appoggio a quello che è il cuore di una società, che sono i giocatori. I calciatori sentono questo, che intorno a loro c'è voglia e professionalità e per loro è più facile capire che questa è la direzione. Per dire un esempio che magari non significa tanto per la gente ma per me sì: domani quando torniamo dopo la partita non andiamo a casa, ma dormiamo a Trigoria. Torniamo alle 4-5 del mattino e abbiamo bisogno di riposare, perché andare a casa perdi un'ora in macchina e il giorno dopo ti svegli più presto. Ci sono sacrifici da fare se si vuole seguire una linea di professionalità. Posso fare mille esempi di quello che la gente è disponibile a fare. La parola tempo è stata una parola chiave quando ho iniziato a parlare col direttore e con la proprietà ed è una parola che sarà qui non dico fino alla fine, ma fino a quando non siamo una squadra e club altamente professionale. Abbiamo questa filosofia, che di solito arriva prima dei risultati sportivi. Qualche volta una squadra vince qualcosa o un risultato positivo isolato dal contesto, ma non è questo che la proprietà vuole, ma vuole costruire: tempo più filosofia è più importante adesso. Ma l'evoluzione senza risultati è duro per la gente capire e per uno come me convivere con questo. Ma questa è la mentalità che vogliamo, il tempo sarà sempre un ingrediente del nostro lavoro, ma vogliamo fare le cose bene, migliorare e risultati. Se dovessi dirmi adesso che non abbiamo miglioramento di risultati, sarei frustrato perché penso che si possa migliorare come club, come squadra e risultati sportivi degli ultimi anni".

Come vede il Trabzonspor?

"Vedo storia, l'impatto nel campionato in Turchia e anche l'esperienza nelle competizione europee. Vedo una squadra di grande organizzazione e la prima cosa che voglio dire è che quando c'è una squadra organizzata c'è un allenatore bravo. Non conosco personalmente il tecnico. Al contrario nostro è una squadra che si basa sull'esperienza dei giocatori. Faremo di tutto per vincere non solo l'eliminatoria, ma entrambe le partite. Vogliamo pensare questa partita come una gara da giocare e vincere, con rispetto per una squadra di qualità e esperienza".

Il Trabzonspor non ha perso in queste 3 partite ufficiali, che ne pensa? Gervinho, Bruno Peres e Hamsik?

"Tutti nel club conoscono Bruno Peres, che è un professionista e può giocare in diverse posizioni, è un plus per il Trabzonspor. Quando guardo questa partita mi sembra che il passaporto di Gervinho e Hamsik sia sbagliato, sembrano ancora due ragazzini. Gervinho gioca con libertà e può esprimere il suo talento individuale, lui e Hamsik sono importanti. Ma ci sono altri giocatori di qualità, è una buona squadra per questo dico che sembra un playoff di Champions League o di Europa League. Meglio così, nessuno può dire che è semplice".

Sarà la sua prima partita ufficiale, ha previsto di fermare un giocatore preciso che può creare difficoltà?

"Difficile da pensare una partita così, è una squadra che sa come giocare. L'unico dubbio che possiamo avere è se gioca o non gioca Cornerlius dall'inizio della partita. Ma se non gioca è ovvio capire chi gioca. I difensore centrali vogliono giocare ed entrare con la palla nel gioco offensivo, è una squadra di qualità ed equilibrata, che sicuramente cercherà di vincere il campionato in Turchia. È troppo poco dire che guarderemo un giocatore".