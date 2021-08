Conferenza stampa, Avcı: "Roma squadra esperta e di talento, giocheremo con pazienza" - Bruno Peres: "Determinanti dettagli e concentrazione"

Alla vigilia dell'andata dei playoff di Conference League contro la Roma, il tecnico del Trabzonspor, Abdullah Avcı, parla in conferenza stampa al Medical Park Stadium. Al suo fianco c'è l'ex giallorosso Bruno Peres.

L'intervento di Avcı:

"Saremo felici di ospitare un club molto importante e riconosciuto dal calcio mondiale. Hanno giocatori di grande talento. Ogni partita ci dà indicazioni, stiamo migliorando. La partecipazione dei nostri tifosi alla partita ci influenzerà positivamente, abbiamo bisogno del loro supporto. Spero che domani sia un buon inizio per noi, abbiamo piani di gioco contro ogni avversario. Qualunque sia il risultato, siamo consapevoli di rappresentare il Trabzonspor. Voglio che i nostri tifosi siano pazienti. Prepariamo piani in difesa e in attacco in base a ciascun avversario. La Roma è un'ottima squadra che gioca in Europa da anni, è esperta. Domani il Trabzonspor continuerà a giocare con pazienza per vincere. Avevamo i dati di Cornelius presi dalla nazionale danese. Esaminiamo nel dettaglio le analisi e i dati sanitari, decideremo la squadra dopo l'allenamento".

L'intervento di Bruno Peres:

"Sappiamo quanto sia importante giocare e i loro giocatori hanno buona qualità, ma sappiamo anche che noi siamo il Trabzonspor. Con il supporto dei nostri tifosi le cose diventano un po' più facili. Quest'anno si è formata una squadra forte e importante, non abbiamo limiti. Vogliamo fare un buon risultato davanti ai nostri tifosi. Sarà una partita molto difficile per entrambe le squadre. I dettagli determineranno la partita e la concentrazione sarà un fattore molto importante. Approfitteremo del fatto che giochiamo in casa. Le possibilità del passaggio del turno sembrano uguali per entrambe le squadre".