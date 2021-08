MOURINHO: "Col Trabzonspor sembra un playoff di Champions. La rosa non è perfetta, ma grande sforzo della società" (VIDEO)

SKY SPORT - Prima di intervenire in conferenza stampa, José Mourinho parla all'emittente sportiva alla vigilia di Trabzonspor-Roma, andata dei playoff di Conference League:

Cosa rappresenta per lei e la Roma la Conference League?

"Non voglio fare nessuna differenza tra competizioni, la priorità è la prossima partita. Dimentichiamo la competizione, pensiamo solo che ogni partita la vogliamo vincere. Non è impossibile avere questo modo di approcciarsi ad ogni incontro. Siamo consapevoli delle difficoltà di domani, non sembra un playoff di Conference League ma di Champions League".

Quella di domani sarà la sua prima partita ufficiale sulla panchina della Roma...

"Sarà la mia 1996^ o 1997^ gara ufficiale. Sono tranquillo, ma non penso molto a me stesso ma alla squadra e all'inizio positivo che il gruppo merita. Abbiamo lavorato tanto, noi come la proprietà e tutte le componenti. Ricostruire non è mai facile così come il mercato. Non abbiamo mai pensato a un terzino sinistro quando c'era Spinazzola, o a un secondo attaccante quando c'era Dzeko. In corsa abbiamo dovuto cambiare qualcosa. La squadra merita di iniziare bene: domani e giovedì prossimo all'Olimpico sono due partite toste, difficili, ma faremo il possibile per qualificarci ai gironi".