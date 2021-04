Ajax: squadra in partenza per Roma. Ok Stekelenburg, Brobbey e Schuurs (FOTO e VIDEO)

L'Ajax è in partenza da Amsterdam per raggiungere Roma, dove domani sera affronterà i giallorossi di Fonseca nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. All'andata la Roma si è imposta 2-1. Erik ten Hag recupera Stekelenburg, atteso alle 18.45 in conferenza stampa all'Olimpico al fianco del tecnico, Brobbey, assente nell'ultimo match di campionato, e Schuurs, tutti e tre presenti nella spedizione olandese.