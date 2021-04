Ajax: Stekelenburg in conferenza stampa con ten Hag alle 18.45

Assente per infortunio nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, disputata giovedì scorso alla Johan Cruijff Arena e vinta dalla Roma per 2-1, Maarten Stekelenburg ci sarà domani in Roma-Ajax, match di ritorno in programma all'Olimpico. Come fa sapere il club olandese, l'ex portiere giallorosso parlerà in conferenza stampa con il tecnico Erik ten Hag alla vigilia: appuntamento alle 18.45 allo Stadio Olimpico. A seguire l'allenamento di rifinitura.

See you tonight, Steek! ? ↠ Press conference

↠ Erik ten Hag & Maarten Stekelenburg

↠ Stadio Olimpico

↠ 18:45 hrs#UEL #romaja — AFC Ajax (@AFCAjax) April 14, 2021