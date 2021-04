Trigoria, rifinitura pre-Ajax: ancora individuale per Smalling

Giornata di vigilia di Roma-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League in scena domani sera all'Olimpico. La Roma, agli ordini di Fonseca, si è ritrovata in mattinata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per sostenere la seduta di rifinitura: anche oggi Chris Smalling ha svolto lavoro individuale, come Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. Le possibilità di un recupero del difensore inglese si riducono, quindi, drasticamente. Aggregati all'allenamento i calciatori della Primavera Morichelli, Ciervo e Darboe.

Dopo una prima parte dedicata allo studio degli avversari in sala video, i giallorossi sono scesi in campo per svolgere lavoro atletico e tattico.