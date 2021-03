Lo Shakhtar non potrà contare sul supporto di 14mila tifosi, quanti ne erano attesi sugli spalti, nella sfida di domani contro la Roma. Come già circolato in mattinata, il Sindaco di Kiev si è opposto alla decisione e, per questo, ha deciso di chiudere l'impianto. Shakhtar-Roma, dunque, si giocherà a porte chiuse come avvenuto una settimana fa per l'andata all'Olimpico.

(Sky Sport)