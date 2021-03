Europa League, lo Shakhtar Donetsk rende nota la riduzione del numero di tifosi per la gara con la Roma: saranno 14mila le persone all'interno dell'impianto

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera sul campo dello Shakhtar Donetsk, forte del risultato di andata dove la squadra si è imposte per 3-0. I giallorossi però oltre che della squadra di Castro dovranno preoccuparsi anche della spinta del pubblico di casa. Il governo ucraino infatti ha dato il via libera all'accesso dei tifosi nell'impianto, tra cui sarà presente un manipolo di sostenitori giallorossi. Stando alle dichiarazioni di Dmitry Kirilenko, direttore commerciale del club, il club avrebbe scelto di permettere a 14mila persone l'ingresso nell'impianto. Queste le sue parole al sito del club.

Quanti spettatori sono previsti per la partita contro la Roma? Sarà un record della stagione in corso?

Prima di tutto vorrei notare che, dato il deterioramento della situazione epidemiologica a Kiev in particolare e in Ucraina in generale, abbiamo deciso di limitare il numero di biglietti per la partita al 20% della capacità dello stadio. La salute è il valore prioritario, quindi nonostante il permesso di ospitare fino a 22 mila fan (30% della capacità del NSC Olimpiyskiy), abbiamo ridotto la cifra al 20% - circa 14 mila tifosi massimo.

Tutti i biglietti sono già stati venduti?

Non ancora, e ora c'è l'ultima possibilità di comprare i biglietti. In generale, ci aspettiamo circa 14 mila tifosi alla partita contro la Roma, il cui sostegno responsabile aiuterà la squadra nel gioco.

Quali precauzioni dovrebbero prendere i fan?

Secondo il protocollo UEFA "Return to Play" e le norme del Ministero della Salute ucraino i tifosi sono obbligati a mantenere una distanza sociale (i biglietti sono venduti con una distanza di 1,5 metri tra gli spettatori), a indossare maschere durante tutta la partita, a utilizzare disinfettanti installati allo stadio, lo screening obbligatorio della temperatura sarà effettuato all'ingresso. Sono sicuro che se tutte le regole saranno rispettate, la partecipazione alla partita all'arena aperta NSC Olimpiyskiy sarà più sicura di un solito viaggio nella metropolitana di Kiev o di una passeggiata nel parco.

