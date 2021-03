Shakhtar-Roma, il sindaco di Kiev contro l'apertura ai tifosi: "Chiediamo l'intervento del governo"

Nonostante la riduzione della capienza da 22mila a 14mila spettatori, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, si è detto contrario a far giocare Shakhtar-Roma a porta aperte: "Kiev fa appello al governo affinché allarghi l’elenco delle restrizioni antiepidemiche in vigore nella zona arancione. Chiediamo di fare ciò che è di esclusiva competenza del governo. Giovedì nella capitale è in programma una grande partita di calcio, alla quale arriveranno molti spettatori da tutte le regioni.. Nella situazione attuale, questo potrebbe essere il secondo Bukovel" (località ucraina particolarmente colpita dai contagi, ndr)