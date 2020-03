Siviglia-Roma, voli bloccati: Figc e Uefa al lavoro per trovare una soluzione

La sfida di Europa League tra Siviglia e Roma, in programma giovedì in Spagna è in dubbio perché il Governo spagnolo ha sospeso i voli con l'Italia. La Roma al momento non sa come arrivare a Siviglia e per questo è in corso un intervento sia della Figc che della Uefa per trovare una soluzione per far arrivare la squadra giallorossa in Spagna, magari con una finestra aperta per il volo charter. A confermarlo anche il presidente della Lega Pro, Ghirelli, dopo il Consiglio Federale straordinario: "Adesso c'è in corso una trattativa tra l'UEFA e la Spagna per il fatto che la Roma possa giocare o no l'andata dell'ottavo di finale contro il Siviglia".