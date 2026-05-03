VIDEO - Gasperini: "Futuro? Quando sarà il momento giusto cercherò di essere il più chiaro possibile. I tifosi hanno bisogno di capire i programmi"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul futuro: "Chiaro che si parlerà del futuro, ma questo non è il momento. Non per evitare il discorso, ma perché siamo ancora pienamente dentro la stagione. Quando sarà il momento, cercherò di essere il più chiaro possibile anche nei confronti dei tifosi, i quali hanno bisogno di capire ciò che si cercherà di fare".

?️ #Gasperini: “Ora non parlo di futuro, ma quando sarà il momento cercherò di essere il più chiaro possibile. I tifosi hanno bisogno di capire ciò che si cercherà di fare” ?#ASRoma #RomaFiorentina pic.twitter.com/BdHQjjsVVm — laroma24.it (@LAROMA24) May 3, 2026



