Serie A: la Juve cade con la Fiorentina e scivola in sesta posizione. Vincono Napoli, Milan e Como. Roma al quarto posto

Alle 12 si sono giocate le cinque partite con le squadre coinvolte alla corsa Champions League. La Roma non sbaglia e si aggiudica il derby contro la Lazio e aggancia il quarto posto complice la vittoria esterna della Fiorentina contro la Juventus di Spalletti. Il Napoli, invece, blinda la Champions con la vittoria sul campo del Pisa. Il Milan resta avanti ai giallorossi a causa degli scontri diretti vincendo per 1-2 sul campo del Genoa. Il Como supera il Parma per 1-0.