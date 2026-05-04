Roma-Fiorentina: Corbin Friedkin all'Olimpico. Presente anche Montella (VIDEO)

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Fiorentina , valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Si tratta di una partita fondamentale per i giallorossi: in caso di successo, infatti, gli uomini di Gian Piero Gasperini si porterebbero a un solo punto di distanza dalla Juventus quarta e a -3 dal Milan terzo. Allo stadio sono attesi circa 60mila spettatori e tra questi c'è un ospite speciale, ovvero Corbin Friedkin: il fratello del vicepresidente Ryan è arrivato all'Olimpico e seguirà la partita dalla tribuna dopo essere stato avvistato alcuni giorni fa a Trigoria .

Le giocatrici della Roma femminile fresche vincitrici di Scudetto, Lino Banfi, Montella e Corbin Friedkin arrivano allo stadio Olimpico per Roma-Fiorentina ??#CorrieredelloSport #RomaFiorentina #Friedkin #LinoBanfi #Montella pic.twitter.com/EhVMHV0yYi — Corriere dello Sport (@CorSport) May 4, 2026





Inoltre all'Olimpico è presente anche Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia ed ex allenatore di entrambe le squadre.