ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni. Koné torna titolare, Pisilli in vantaggio su Dybala

Dopo la sconfitta del Milan e i pareggi di Como e Juventus la lotta Champions si è definitivamente riaperta e questa sera la Roma ha un’enorme occasione per accorciare sulle rivali. Alle ore 20:45 i giallorossi affronteranno la Fiorentina (quindicesima in classifica) allo Stadio Olimpico nella trentacinquesima giornata di Serie A e, in caso di successo, scavalcherebbero i lariani e si porterebbero a soltanto un punto di distanza dai bianconeri quarti e a -3 dai rossoneri terzi.

Gasperini conosce l’importanza di questo match ed è pronto a mandare in campo i titolarissimi: Mancini-Ndicka-Hermoso a difesa della porta di Svilar e sulle fasce Celik e Wesley. A centrocampo torna Koné in coppia con Cristante, mentre sulla trequarti agirà il duo formato da Pisilli (in vantaggio su Dybala) e Soulé alle spalle di Malen.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

A disp.:

All.: Gasperini.

FIORENTINA: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

A disp.:

All.: Vanoli.

Arbitro: Zufferli. Assistenti: Rossi - Ceccon. IV Uomo: Rapuano. VAR: Di Paolo. AVAR: Di Bello.