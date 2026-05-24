Hellas Verona-Roma, lo striscione del settore ospiti contro le trasferte vietate: "Liberi di tifare" (FOTO)

Allo Stadio Bentegodi va in scena l'attesissima partita tra Hellas Verona e Roma , valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Nonostante la trasferta sia stata vietata - come ormai accade da diversi mesi - ai residenti a Roma, il settore ospiti è gremito di sostenitori giallorossi : "Liberi di tifare", lo striscione esposto dai romanisti riguardante proprio il divieto imposto a gran parte della tifoseria.