Hellas Verona-Roma: l'incontro tra i "Roma Club" all'esterno del Bentegodi (VIDEO)

Oggi alle ore 20:45 la Roma sarà ospite dell’Hellas Verona in occasione della trentottesima e ultima giornata di Serie A e si tratta di una partita che potrebbe cambiare anche il futuro del club: in caso di vittoria i giallorossi sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, competizione a cui mancano dal 2019. A meno di due ore dal calcio d'inizio i vari gruppi dei "Roma Club" sparsi per l'Italia e non solo si sono incontrati e hanno scaldato la voce in vista di questa fondamentale sfida.

? I tifosi giallorossi scaldano la voce prima di #HellasVeronaRoma ⚽️



?? Ecco l’incontro tra i “Roma Club” a Verona ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/5Uo7vGTAov — laroma24.it (@LAROMA24) May 24, 2026



