HELLAS VERONA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Pisilli preferito a Koné ed El Aynaoui, Dybala-Soulé alle spalle di Malen. Squadra arrivata al Bentegodi (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 20:45 la Roma sarà ospite dell’Hellas Verona in occasione della trentottesima e ultima giornata di Serie A e si tratta di una partita che potrebbe cambiare anche il futuro del club: in caso di vittoria i giallorossi sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, competizione a cui mancano dal 2019. I capitolini si trovano al quarto posto in classifica con 70 punti (gli stessi del Milan terzo) a +2 da Como e Juventus, mentre gli scaligeri sono penultimi a quota 21 e sono già certi di retrocedere nella serie cadetta.

Gasperini deve fare i conti con alcuni infortunati (Ndicka e Pellegrini) e non potrà nemmeno schierare Wesley a causa dell’espulsione rimediata contro la Lazio. A protezione della porta di Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Ghilardi-Mancini-Hermoso con Celik a destra e Rensch a sinistra. A centrocampo Cristante sarà affiancato da Pisilli (vinto il ballottaggio con El Aynaoui e Koné), mentre in attacco spazio al tridente formato da Soulé e Dybala alle spalle di Malen.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA: Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Harroui, Frese; Suslov; Bowie.

A disp.:

All.: Sammarco.

ROMA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.

A disp.:

All.: Gasperini.

Arbitro: Sozza. Assistenti: M. Rossi - Laudato. IV Uomo: Feliciani. VAR: Meraviglia. AVAR: Maggioni.

PREPARTITA

19:45 - La Roma annuncia le scelte di Gasperini.





19:33 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante svela la formazione ufficiale della Roma.

Formazione #Ufficiale #VeronaRoma ✅

3-4-2-1

Svilar

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Ghilardi

Mancini

Hermoso

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Celik

Pisilli

Cristante

Rensch

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Soulé

Dybala

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Malen

--- pic.twitter.com/onp6AJGyCf — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 24, 2026





19:31 - Ecco l'arrivo della Roma allo Stadio Bentegodi.

⚽️ Il calcio d’inizio di #HellasVeronaRoma si avvicina ⏳



? Ecco l’arrivo dei giallorossi allo Stadio Bentegodi ?️#ASRoma pic.twitter.com/bpaFj3QeBs — laroma24.it (@LAROMA24) May 24, 2026









19:10 - L'incontro tra i "Roma Club" a Verona a poco meno di due ore dal calcio d'inizio del match.

? I tifosi giallorossi scaldano la voce prima di #HellasVeronaRoma ⚽️



?? Ecco l’incontro tra i “Roma Club” a Verona ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/5Uo7vGTAov — laroma24.it (@LAROMA24) May 24, 2026





19:03 - Uno sguardo all'interno dello spogliatoio della Roma.

18:42 - Ecco una panoramica dello Stadio Bentegodi a due ore dal calcio d'inizio.



