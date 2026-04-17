VIDEO - Gasperini ricorda l'Atalanta e il rapporto con Percassi: il tecnico si commuove e lascia la conferenza

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto con l'Atalanta, valido per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul passato all'Atalanta, in particolare sui motivi che lo hanno portato all'addio e il rapporto con Antonio Percassi per tanti anni presidente dei nerazzurri : qui il tecnico si è lasciato andare ad un momento di grande commozione prima di abbandonare la sala.

#Gasperini e il rapporto con Antonio #Percassi: il tecnico si commuove e lascia la conferenza ?



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