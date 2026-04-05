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L'Inter ne rifila cinque alla Roma: è la nona volta nella storia che accade

05/04/2026 alle 22:26.
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Crollo giallorosso a San Siro, sotto 5-2 contro l'Inter. Si tratta della nona volta che segnano almeno cinque gol contro la Roma in Serie A , almeno quattro in più di qualsiasi altro avversario contro i giallorossi nella massima serie (la Juventus cinque volte).