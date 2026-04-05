L'Inter ne rifila cinque alla Roma: è la nona volta nella storia che accade

Crollo giallorosso a San Siro, sotto 5-2 contro l'Inter. Si tratta della nona volta che segnano almeno cinque gol contro la Roma in Serie A , almeno quattro in più di qualsiasi altro avversario contro i giallorossi nella massima serie (la Juventus cinque volte).
9 - This is the ninth time that Inter have scored at least five goals against Roma in #SerieA , at least four more than any other opponent against the Giallorossi in the top flight (Juventus five times). Unleashed.#InterRoma
— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 5, 2026