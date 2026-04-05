Inter-Roma: Soulè verso una maglia da titolare

Questa sera la Roma sarà di scena a San Siro contro l'Inter. Gian Piero Gasperini potrà contare anche su Matias Soulè, tornato a disposizione dopo i problemi di pubaglia. Come scrive Filippo Biafora, l'argentino partirà con ogni probabilità dal primo minuto per la sfida contro i nerazzurri.
Mati #Soulé torna subito dal primo minuto dopo lo stop per la pubalgia: Gian Piero #Gasperini lo ha scelto nella formazione titolare per la sfida con l'Inter #ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/eeBgde45z4
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 5, 2026