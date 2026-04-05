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Inter-Roma: Soulè verso una maglia da titolare

05/04/2026 alle 13:48.
soule-81

Questa sera la Roma sarà di scena a San Siro contro l'Inter. Gian Piero Gasperini potrà contare anche su Matias Soulè, tornato a disposizione dopo i problemi di pubaglia. Come scrive Filippo Biafora, l'argentino partirà con ogni probabilità dal primo minuto per la sfida contro i nerazzurri.