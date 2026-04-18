FOTO - Roma-Atalanta 1-1 FT

La Roma non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta. Confermato, quindi il trend negativo con le big. Alla rete in avvio di Krstovic ha risposto quella di Hermoso al45’. Nonostante una partita di spinta e sacrificio, i giallorossi non sono riusciti a completare la rimonta nella ripresa. In una partita in cui è mancato anche il solito cinismo di Malen, fermato da un miracolo di Carnesecchi nel primo tempo.

Anche nel secondo tempo la Roma ha prodotto diverse azioni offensive, ma lo sforzo evidente dei giallorossi non è bastato per ottenere la vittoria.