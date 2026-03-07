VIDEO - Gasperini sulle condizioni di Dovbyk e Ferguson: "Artem rientrerà a fine aprile o inizio maggio. Stagione finita per Evan, si opererà alla caviglia"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa di Daniele De Rossi, valido per la ventottesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Ferraris. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle condizioni di Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, il quale la prossima settimana si opererà alla caviglia : "Dovbyk si è operato ed è fermo da tanti mesi. Se tutto va bene rientrerà a fine aprile o inizio maggio. Quindi non possiamo continuare a considerarlo tra gli assenti. Lo stesso vale per Ferguson, si opererà alla caviglia e probabilmente la sua stagione finirà qui, non avendo più tempo per recuperare nemmeno nel finale di stagione".

? #Gasperini fa il punto sulle condizioni di #Dovbyk e #Ferguson ?



?️ “Se tutto va bene Artem rientrerà a fine aprile o inizio maggio. Evan sarà operato alla caviglia e probabilmente la sua stagione finirà qui” ?#ASRoma #GenoaRoma pic.twitter.com/muRDrpJNhy — laroma24.it (@LAROMA24) March 7, 2026



