Ferguson ko: la stagione è già finita

Piove sul bagnato. L'attacco della Roma perde pezzi e le certezze evaporano una dopo l'altra. La conta degli uomini offensivi, infatti, non torna più e adesso Gasp è costretto all'ennesima doccia fredda. Perché per Evan Ferguson la stagione è già finita. Game over. L'irlandese si trova a Brighton, dove è stato sottoposto a un consulto medico per il persistente problema alla caviglia sinistra. Il verdetto è stato inevitablle: intervento chirurgico programmato per la prossima settimana e stop fino al termine della stagione. Una mazzata. [...]

L'avventura giallorossa di Ferguson sl chiude nel modo più amaro possibile. E anche nel modo più prevedibile. La Roma non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Inevitablle. Un epilogo quasi scritto per un'operazione che non ha mal davvero acceso entusiasmo né risultati. Così Gasperini si ritrova con l'attacco ridotto all'osso proprio mentre l'Europa chiama. Il conto delle punte è finito: oltre a Malen, la Roma adesso ha a disposizione solo il diciannovenne Robinio Vaz e Il diciassettenne Antonio Arena.

(corsport)