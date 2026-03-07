Conferenza stampa, GASPERINI: "Ferguson stagione finita, Dovbyk tornerà a inizio maggio. Out Soulé, recuperato El Shaarawy" (VIDEO)

La Roma vuole continuare a difendere il quarto posto e domenica alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Luigi Ferraris il match contro il Genoa di Daniele De Rossi, valido per il ventottesimo turno di Serie A. Oggi, giornata di vigilia della partita, Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza direttamente dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria alle ore 13:30. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.







LIVE

Gli assenti? C'è bisogno di avanzare un centrocampista sulla trequarti o Zaragoza può giocare dall'inizio?

"Dovbyk è fermo da tanti mesi, se va bene rientrerà a fine aprile o inizio maggio. Non possiamo continuare a metterlo nella lista degli assenti così come Ferguson, probabilmente si opererà alla caviglia e la sua stagione finirà. Dybala e Soulé sono fuori, ma ci sono Malen, Vaz, Venturino, Pellegrini, Zaragoza... Abbiamo recuperato anche El Shaarawy. Abbiamo i numeri per continuare a giocare come fatto finora".