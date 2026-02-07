Serie A, il Napoli in dieci batte 2-3 il Genoa di De Rossi: decide il rigore di Hojlund al 95'. Partenopei a +6 sulla Roma

Allo Stadio Marassi è andata in scena la partita tra Genoa e Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-3 in favore degli ospiti. Inizio shock per i partenopei, i quali dopo pochi secondi concedono un calcio di rigore a causa di un fallo di Meret su Vitinha: dal dischetto va Malinovskyi, che tira centralmente e batte il portiere avversario. La reazione degli uomini di Conte non si fa attendere: al 20' Hojlund pareggia i conti e meno di un minuto più tardi McTominay ( uscito all'intervallo per un problema muscolare ) firma il sorpasso. Al minuto 57 i padroni di casa rialzano la testa e Colombo, bravo a sfruttare l'ennesimo errore di un disastroso Buongiorno, segna il gol del 2-2. Al 76' il Napoli resta in dieci a causa dell'espulsione rimediata da Juan Jesus ( salterà il big match di domenica prossima contro la Roma ), ma al 93' accade di tutto: Cornet pesta leggermente il piede di Vergara, l'arbitro viene richiamato al VAR e assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Hojlund, Bijlow tocca ma non basta e l'attaccante danese realizza la rete del definitivo 2-3. In seguito a questa vittoria il Napoli blinda il terzo posto in classifica e sale a 49 punti (-1 dal Milan secondo e +6 sulla Roma quinta), mentre la formazione di De Rossi perde la seconda gara consecutiva per un rigore nei minuti di recupero (la scorsa settimana 3-2 contro la Lazio con gol di Cataldi al 100') e resta quattordicesima a quota 23 (+6 sulla zona retrocessione).