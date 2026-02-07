Napoli, infortunio per McTominay contro il Genoa: condizioni da valutare per la sfida alla Roma di domenica prossima

Nuovi problemi per il Napoli durante la trasferta di Marassi contro il Genoa, valida per la 24ª giornata di Serie A. Scott McTominay, che aveva anche siglato la rete del momentaneo 1-1 al 21', è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico.

Il centrocampista scozzese ha accusato un fastidio al gluteo nel corso della prima frazione di gioco. Nonostante il dolore, il giocatore è rimasto in campo fino al duplice fischio dell'arbitro per non consumare uno slot delle sostituzioni. Tuttavia, durante l'intervallo, lo staff medico e tecnico ha optato per la sostituzione precauzionale: McTominay non è rientrato dagli spogliatoi per la ripresa, lasciando il posto a Giovane.

Le condizioni dell'ex Manchester United saranno valutate nelle prossime ore attraverso esami strumentali. C'è attesa per capire l'entità dell'infortunio, soprattutto in ottica calendario: domenica prossima, 15 febbraio, il Napoli affronterà infatti la Roma nel big match di giornata.