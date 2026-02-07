Napoli, Conte: "Stagione assurda. McTominay? Gioca a marce ridotte per un problema al tendine, è da valutare in vista del Como"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della folle partita contro il Genoa, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e vinta 2-3 dai partenopei in dieci grazie al rigore trasformato da Rasmus Hojlund al minuto 95 . Tra i vari temi trattati il tecnico dei campani si è soffermato anche sul big match contro la Roma, in programma domenica prossima alle ore 20:45 allo Stadio Maradona. Ecco le sue parole.

CONTE A DAZN

Come sta McTominay?

"Si tratta di un problema che si porta da inizio anno, ogni tanto gli si infiamma la zona del tendine che va dal gluteo all'ischiocrurale. Deve giocare a marce ridotte. Avrebbe potuto continuare, ma volevo un giocatore che fosse al cento per cento nel secondo tempo senza prendermi rischi stupidi... Questa è una squadra che non è mai doma, ormai ogni domenica c'è sempre una difficoltà in più. Ero curioso di vedere la risposta all'assenza di Di Lorenzo, che rappresenta il Napoli, e la risposta è stata veramente bella e forte da parte di tutti. Questi ragazzi stanno buttando il cuore oltre l'ostacolo. Complimenti al Genoa e a De Rossi, non avranno problemi a salvarsi".

Gli infortuni?

"Si può vincere o perdere, ma bisogna onorare la maglia. Così però diventa difficile, i giocatori sono determinanti. Quando inizi a non avere più i giocatori c'è poco da parlare. Sicuramente è una stagione assurda. Se siamo tutti intelligenti dovremo fare delle riflessioni sulla composizione della rosa e del mercato che abbiamo fatto, dato che dal vivaio non possiamo attingere. Rispetto alle squadre abbiamo una per me ridotta. Per di più ci sono stati gli infortuni di De Bruyne, Lukaku, Anguissa... Ora raccogliamo i cocci e pensiamo al Como in Coppa Italia: vorremmo andare avanti, ma il Como si è riposato e sarà un'altra partita con grandi difficoltà. Non so se McTominay possa recuperare o meno, per noi è una pedina importante".

CONTE IN CONFERENZA STAMPA

McTominay?

"Convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo. Ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori riescono a gestirlo meglio. Mi aveva dato ampia disponibilità nel secondo tempo, ma senza strappi. Preferisco avere un giocatore al cento per cento piuttosto che rischiarlo. Mi auguro che McTominay possa recuperare da qui a martedì, perché abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di undici giocatori. Giocheremo contro una squadra che non ha giocato questo turno e che si presenterà con la migliore formazione".