Genoa-Napoli: espulso Juan Jesus. Il difensore salterà il big match contro la Roma

Allarme in casa Napoli in vista del big match di domenica prossima contro la Roma. Antonio Conte non avrà a disposizione Juan Jesus, il quale ha rimediato un cartellino rosso al minuto 76 della partita contro il Genoa: il difensore brasiliano, già ammonito, ha ricevuto il secondo giallo a causa di una trattenuta a centrocampo e l'arbitro ha deciso di sanzionarlo con un'altra ammonizione e il conseguente cartellino rosso: Juan Jesus, ex calciatore giallorosso, è stato squalificato e non ci sarà contro la Roma. Da valutare, inoltre, le condizioni di Scott McTominay , uscito all'intervallo a causa di un problema muscolare.