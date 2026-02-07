Genoa-Napoli, lo sfogo di De Rossi: "Il calcio a cui ho giocato non esiste più. Questo sport rovinato da un regolamento di m***a"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della folle partita contro il Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e vinta 2-3 dai partenopei in dieci grazie al rigore trasformato da Rasmus Hojlund al minuto 95 . L'ex allenatore della Roma è stato condannato da un penalty molto dubbio (leggero pestone di Cornet sul piede di Vergara) e nel post partita ha parlato proprio di questo. Ecco le sue parole.

DE ROSSI A DAZN

"Non sappiamo che dire, parlo anche per i miei colleghi. Al di là dell’amarezza e della poca furbizia nostra, non sappiamo più niente. Il calcio a cui abbiamo giocato noi non esiste più. Non so cosa sia chiaro, non so che sport stia allenando. Un mio collega ha detto: ‘Se non lo danno a noi protestiamo’. Questo regolamento distorto sta rovinando il gioco. Ci attacchiamo a tutto. Andiamo avanti".

DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA

"Ero il primo tifoso del VAR. Ai miei tempi avrei vissuto qualche rapina in meno, ma adesso stiamo dando troppo potere al Var. C’è un regolamento di m***a. Divento matto a perdere per un rigore così. Il calcio a cui ho giocato e che vissuto io non c’è più".