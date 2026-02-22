Roma-Cremonese, fastidio muscolare per Hermoso nel riscaldamento: al suo posto Ghilardi

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Cremonese , valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Durante il riscaldamento è arrivata una brutta notizia per Gian Piero Gasperini e riguarda le condizioni di Mario Hermoso: il difensore centrale spagnolo tornava oggi a disposizione dopo circa 20 giorni di stop (ultima presenza il 2 febbraio in Udinese-Roma) a causa di un ematoma al collo del piede e si è fermato pochi minuti prima del calcio d'inizio del match contro la Cremonese a causa di un fastidio muscolare. Hermoso ha alzato precauzionalmente bandiera bianca per non correre rischi e al suo posto ci sarà Daniele Ghilardi.