ROMA-CREMONESE: le formazioni UFFICIALI. Gasperini non risparmia i diffidati, Hermoso e Koné tornano dal 1' (FOTO e VIDEO)

La Roma vuole difendere il quarto posto in classifica e oggi alle ore 20:45 affronta la Cremonese allo Stadio Olimpico nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. L’obiettivo dei giallorossi è allungare sulla Juventus quinta (46 punti e a -1 dai capitolini ma con un partita in più) e stasera non possono sbagliare contro gli uomini di Nicola, i quali non vincono dal quattordicesimo turno di campionato.

Gasperini non fa calcoli in vista dell’attesissimo big match proprio contro la Vecchia Signora (in programma domenica 1 marzo) e non risparmia i diffidati (Mancini, Ndicka e Wesley). A difesa della porta di Svilar c'è il trio composto da Mancio-Evan-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo torna la coppia Cristante-Koné, sulla trequarti Zaragoza e Pellegrini alle spalle dell’intoccabile Malen.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

A disp.:

All.: Gasperini.

CREMONESE: Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Payero, Pezzella; Djuric, Vardy.

A disp.:

All.: Nicola.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Bahri - Ceolin. IV Uomo: Sacchi. VAR: Nasca. AVAR: Meraviglia.

PREPARTITA

19:05 - Uno sguardo all'interno dello spogliatoio giallorosso.





18:49 - Ecco una panoramica dello Stadio Olimpico a due ore dal calcio d'inizio.



