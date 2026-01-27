Serie A, addio al pallone arancione: debutta il nuovo "Puma Orbita Hi-Vis"

La Lega Serie A e Puma hanno presentato il nuovo pallone che sostituirà il modello precedente arancione fino al termine della stagione di Serie A, Coppa Italia e delle competizioni Primavera 1.

Caratterizzato dal bianco come colore dominante, il nuovo pallone è stato introdotto a seguito di qualche critica nei confronti del vecchio modello, che non rendeva ottimale la visibilità per le persone affette da daltonismo, come ammesso nelle scorse settimane anche dal Presidente della Lega, Ezio Maria Simonelli

Oltre a una forte identità estetica, il nuovo Puma Orbita è realizzato secondo i più alti standard tecnologici, per garantire prestazioni d’eccellenza sul campo.

Utilizzando una tecnologia all’avanguardia che consente alla sfera di mantenere una forma perfetta e di ridurre l’assorbimento d’acqua.

Il nuovo Orbita è già disponibile sul sito ufficiale Puma e presso i rivenditori selezionati