Simonelli: "Pallone arancione? Polemiche giuste, tornerà giallo o bianco"

RAI RADIO 1 - Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica 'Radio Anch'io Sport' e si è soffermato sulle polemiche legate al pallone arancione. Ecco le sue parole: "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco".