Roma-Milan, infortunio per Koné: problema al flessore destro, entra Pisilli

Brutte notizie durante il big match dell'Olimpico. Al minuto 58, Manu Koné è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Il centrocampista francese si è fermato improvvisamente toccandosi la gamba destra: un risentimento al flessore che non gli ha lasciato scampo. Il giocatore ha capito subito la natura del problema e ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina per non aggravare la situazione. Al suo posto è entrato Niccolò Pisilli. Nonostante l'amarezza per l'infortunio, l'uscita dal campo di Koné è stata accompagnata da un'ovazione di tutto lo stadio.