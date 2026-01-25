Roma-Milan, GASPERINI: "Da questa sera ne usciamo forti. Malen straordinario da attaccante"

Primo pareggio stagionale per i giallorossi: allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Milan, valido per la 22esima giornata di campionato, termina 1-1. Dopo la partita il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GASPERINI A DAZN

Modric ha detto che senza il rigore la partita sarebbe finita 0-1 per il Milan. Il rigore doveva batterlo Cristante?

“Erano usciti i rigoristi, quindi abbiamo pensato a Cristante. Però è entrato Pellegrini e quindi l’ha tirato lui, molto bene. Quando il Milan va in vantaggio diventa difficile ed è fortissimo in contropiede. La partita era complicata, ma perdere sarebbe stata una beffa. Fossimo andati in vantaggio avremmo avuto grandi possibilità di vincere”.

Con che stato d’animo si esce da questa partita? In che zona si può migliorare questa squadra?

“Malen va benissimo da attaccante, è straordinario in quel ruolo e giocando acquisirà resistenza. Anche stasera ha messo in difficoltà la difesa del Milan, ha fatto cose straordinarie. Abbiamo fatto un grande acquisto. Siamo una squadra giovanissima, pensavo arrivassero giocatori Under25 ma ora stiamo facendo l’Under20: avremo una Primavera fortissima nelle finali (ride, ndr). Noi continuiamo il nostro percorso. Da stasera ne usciamo davvero forti”.

Avete lavorato benissimo sulle preventive…

“Questo è un grande merito. Il Milan ha dei velocisti incredibili, è sempre pericoloso anche quando pensi di dominare. Bisogna essere sempre molto concentrati e attenti. Quest’anno ho una difesa straordinaria, concedere così pochi al Milan è frutto di grande applicazione e forza”.

Ghilardi?

“Anche contro lo Stoccarda ha fatto benissimo contro clienti difficili. È cresciuto in modo esponenziale rispetto a inizio stagione, dove alternava grandi qualità a entrate fuori tempo. È maturato nell’equilibrio. Con i ragazzi giovani e così, quando passa il tempo l’evoluzione diventa importante”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Anche il pari è una beffa per questa Roma?

"Sì, se guardiamo i 90 minuti sì probabilmente ma per come si era messa la partita a un certo punto siamo felici di averla pareggiata perché a quel punto era difficile. Globalmente abbiamo fatto un'ottima prestazione, a maggior ragione perché l'abbiamo fatta contro il Milan che è la seconda forza del campionato. Quando ti esprimi in questo modo, al di là del risultato, devi uscire con tanta fiducia".

Stavo vedendo le statistiche, 2.75 di XG, tanti tiri e occasioni. Sono le occasioni in cui rimprovera qualcosa agli attaccanti o fa i complimenti alla squadra e basta?

"Faccio i complimenti alla squadra e basta. Perché abbiamo creato tanto con qualità, con le giocate ricercate e mai spunto individuale, ma sempre frutto di coralità di gioco con giocatori diversi. Ci ha messo del suo Maignan, non è nuovo a queste cose, quindi non è fortuna ma è un portiere molto forte. In qualche altra situazione potevamo... sempre i famosi centimetri, ma non si possono rimproverare queste cose".

Pellegrini spesso viene criticato, ma ogni volta che entra lo fa con personalità. Può far parte della Roma del futuro o no?

"Le situazioni sono chiare da tempo. Lui, Dybala, El Shaarawy e Celik sono giocatori in scadenza. Non mi sembra il caso di tirare fuori questi argomenti in questo momento. Dobbiamo essere consapevoli che questi ragazzi stanno dando il massimo, tutti quanti, chi farà parte del futuro e chi non lo farà. Viviamo di presente per fortuna, quindi ogni tanto bisogna guardare il presente e non sempre il futuro. Sono tutti ragazzi straordinari che stanno dando il massimo per questa squadra".

(continua)