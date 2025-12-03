Roma-Como, Ndicka disponibile: c'è l'ok della Costa d'Avorio. Si attende la risposta del Marocco per El Aynaoui

L'inizio della Coppa d'Africa si avvicina e la competizione andrà in scena dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio della FIFA, che ha deciso di posticipare di un giorno la partenza e lasciare i calciatori ai club di appartenenza fino al 15 dicembre, giorno in cui si giocherà Roma-Como. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, la Costa d'Avorio ha già fatto sapere alla società giallorossa di essere disposta ad accogliere Evan Ndicka con 24 ore di ritardo, permettendo così al difensore di essere a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del difficile match contro i lariani. Attesa, invece, la risposta del Marocco per Neil El Aynaoui.
(gasport)