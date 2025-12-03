Roma-Como, Ndicka disponibile: c'è l'ok della Costa d'Avorio. Si attende la risposta del Marocco per El Aynaoui

L'inizio della Coppa d'Africa si avvicina e la competizione andrà in scena dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Nella giornata di ieri è arrivato l' annuncio della FIFA , che ha deciso di posticipare di un giorno la partenza e lasciare i calciatori ai club di appartenenza fino al 15 dicembre, giorno in cui si giocherà Roma-Como. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , la Costa d'Avorio ha già fatto sapere alla società giallorossa di essere disposta ad accogliere Evan Ndicka con 24 ore di ritardo, permettendo così al difensore di essere a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del difficile match contro i lariani. Attesa, invece, la risposta del Marocco per Neil El Aynaoui.

(gasport)