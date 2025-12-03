Ndicka-EI Aynaoui contro il Como: club al lavoro, c'è già l'ok della Fifa

Frenare Nico Paz e poi volare verso il Marocco. Evan Ndicka e Neil EI Aynaoui dovrebbero scendere in campo lunedì 15 all'Olimpico contro il Como prima di partecipare alla coppa d'Africa che avrà inizio il 21 dicembre. La buona notizia è arrivata dalla Fifa che ha deciso di posticipare di un giorno la partenza e lasciare i calciatori ai club di appartenenza fino a lunedì sera. La Costa d'Avorio ha già fatto sapere di essere disponibile ad accogliere Ndicka con 24 ore di ritardo, mentre per EI Aynaoui si attende una risposta dal Marocco. (...) E non sono assenze da poco in un mese in cui la Roma giocherà 7 gare tra campionato e coppe. Se in difesa le alternative non mancano (da Ghilardi a Ziolkowski e Celik) a centrocampo il club potrebbe tornare sul mercato.

(gasport)