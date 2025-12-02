Roma-Como, via libera della FIFA per trattenere Ndicka ed El Aynaoui: giallorossi a lavoro per averli fino al 15

Arrivano novità importanti in vista della partita del 15 dicembre tra Roma e Como. I giallorossi, infatti, hanno ricevuto il via libera da parte della FIFA per trattenere Evan Ndicka e Neil El Aynaoui, almeno fino alla sera della sfida contro i lariani. Ora la Roma è al lavoro per convincere le rispettive nazionali dei calciatori e poterli schierare un'ultima volta prima della loro partenza per la Coppa D'Africa.