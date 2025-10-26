Sassuolo-Roma, Ferguson in panchina per una forte contusione alla caviglia. Gasperini: "Non so se sarà disponibile"

Tegola per Gian Piero Gasperini in vista di Sassuolo-Roma, partita valida per l'ottava giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Come svelato dall'allenatore giallorosso nell'intervista pre partita ai microfoni di DAZN, Evan Ferguson non è al meglio a causa di una forte contusione rimediata in allenamento: "Ha fatto tanti allenamenti, ma il migliore è stato l'ultimo. Purtroppo ha subito una forte contusione alla caviglia, lo portiamo in panchina ma non so se sarà disponibile oggi".
26/10/2025 alle 14:46.