SASSUOLO-ROMA: le probabili formazioni. Confermato Dybala falso nove, ballottaggio Pellegrini-Bailey (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Dopo la dolorosa sconfitta in Europa League contro il Viktoria Plzen, la Roma di Gian Piero Gasperini affronta il Sassuolo al Mapei Stadium in occasione dell'ottava giornata di campionato. I giallorossi si trovano al terzo posto in classifica con 15 punti e in caso di vittoria aggancerebbero il Napoli capolista, mentre i neroverdi sono undicesimi a quota 10.

L’allenatore dei capitolini è intenzionato a effettuare diversi cambi rispetto alla gara contro la formazione ceca: a difesa della porta di Svilar torna il trio Celik-Mancini-Ndicka, sulla fascia destra ancora fiducia a Wesley e sulla sinistra spazio a Tsimikas. A centrocampo Cristante sarà affiancato da Koné, il quale ha recuperato dal colpo alla caviglia subito contro il Viktoria Plzen. In attacco, invece, torna il falso nove con Pellegrini (in ballottaggio con Bailey) e Soulé alle spalle di Dybala in versione centravanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: Muric, Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig, Koné, Matic, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté.

A disp.:

All.: Grosso.

ROMA: Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala.

A disp.:

All.: Gasperini.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Berti-Fontemurato. IV Uomo: Fabbri. VAR: Pezzuto. AVAR: Sozza.

PREPARTITA

13:02 - Ecco una panoramica del Mapei Stadium a due ore dal calcio d'inizio di Sassuolo-Roma.



