Sassuolo-Roma, GASPERINI: "Contusione alla caviglia per Ferguson, non so se sarà disponibile. Soulé? Può essere una risorsa importante dalla panchina"

Al Mapei Stadium va in scena la partita tra Sassuolo e Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso.

GASPERINI A DAZN

Soulé in panchina?

"Giochiamo molto spesso e lui non ha mai saltato un minuto. Oggi partiamo così, magari può essere una risorsa importante dalla panchina".

Ferguson?

"Deve essere un fattore importante. Ha fatto tanti allenamenti, ma il migliore è stato l'ultimo. Purtroppo ha subito una forte contusione alla caviglia, lo portiamo in panchina ma non so se sarà disponibile oggi".

Oggi ci sono tantissimi tifosi della Roma: in caso di vittoria sarete primi...

"La classifica ci fa piacere, ma è presto per guardarla. Dobbiamo concentrarci su questa partita, il Sassuolo è pericoloso e sta facendo buoni risultati".