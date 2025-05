Allo Stadio Olimpico va in scena l’attesissima partita tra Roma e Fiorentina, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, e c'è l'atmosfera delle grandi occasioni anche grazie allo splendido colpo d'occhio regalato dalle bandiere giallorosse che sventolano in tutti i settori. Inoltre l'Olimpico è nuovamente sold out e oggi sono presenti 63.640 spettatori.