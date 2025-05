Roma-Fiorentina, lo spettacolo dell'Olimpico: lo stadio torna a riempirsi di bandiere giallorosse (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la delicatissima sfida tra Roma e Fiorentina, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, e tutti i settori dello stadio si sono tinti di giallorosso. Come da indicazione della Curva Sud, i romanisti hanno colorato l'Olimpico sventolando le bandiere già utilizzate in occasione del match europeo contro l'Athletic Club e hanno regalato un colpo d'occhio spettacolare soprattutto durante l'inno.