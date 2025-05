Roma-Fiorentina, proteste della Viola dopo il gol di Dovbyk: Pellegrini e Dybala discutono con la panchina dei toscani (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la delicatissima sfida tra Roma e Fiorentina, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, e a sbloccarla ci ha pensato Artem Dovbyk con un colpo di testa al quarto minuto di recupero della prima frazione di gioco. I componenti della panchina della Viola e l'allenatore Raffaele Palladino (con tanto di cronometro mostrato al IV Uomo) hanno protestato con l'arbitro poiché sostenevano che il gol fosse arrivato a tempo ormai scaduto, ma in realtà non è così: il calcio d'angolo è stato battuto a 48'57'' sui 4 minuti di recupero assegnati, motivo per cui la rete è valida. Successivamente si è accesa una piccola scintilla con Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini protagonisti: i due giallorossi hanno infatti discusso con i giocatori della Viola e li hanno invitati a sedersi in panchina e a smettere di protestare.

