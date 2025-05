Roma-Fiorentina: la moviola. Proteste della Viola dopo il gol di Dovbyk, ma il calcio d'angolo è stato battuto a 48'57''

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Fiorentina gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. L’arbitro della partita è Daniele Chiffi, il quale è affiancato dagli assistenti Preti e Di Gioia. Il IV uomo è Arena, mentre al VAR c’è Mazzoleni. L’AVAR, invece, è Pezzuto.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

49' - La Roma passa in vantaggio con il colpo di testa di Artem Dovbyk su sponda di Eldor Shomurodov e l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, si lamenta con arbitro e IV Uomo. Il tecnico e i componenti della panchina della Viola sostenevano che il gol fosse arrivato a tempo ormai scaduto, ma in realtà non è così: il calcio d'angolo è stato battuto a 48'57'' sui 4 minuti di recupero assegnati, motivo per cui la rete è valida.