Roma-Juventus, problema fisico per Celik: il turco chiede il cambio

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena la partita tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Al minuto 72 Zeki Celik, appena rientrato in campo dall'infortunio, ha chiesto il cambio per un problema fisico: il terzino destro ha alzato bandiera bianca e al suo posto Claudio Ranieri ha schierato Victor Nelsson. Da valutare, quindi, le condizioni del difensore turco in vista del derby del 13 aprile.