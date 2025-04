ROMA-JUVENTUS: le formazioni UFFICIALI. Hummels, Celik ed El Shaarawy titolari, fuori Paredes. Squadra arrivata allo stadio (FOTO e VIDEO)

Inizia il tour de force di fine stagione della Roma e questa sera alle ore 20:45 i giallorossi affrontano la Juventus di Tudor nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A. La sfida è fondamentale in chiave Champions League: i bianconeri sono quinti in classifica a 55 punti, mentre i capitolini sono sesti a quota 52.

Ranieri sceglie il 3-4-2-1 con il trio Mancini-Hummels-Ndicka a difesa della porta di Svilar, mentre sulle fasce agiranno il recuperato Celik e Angelino. A centrocampo spazio a Cristante e Koné, con Paredes che parte dalla panchina. In attacco Soulé ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk. Recuperato per la panchina, invece, Pellegrini.

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy, Dovbyk.

A disp.:

All.: Ranieri.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic.

A disp.: Pinsoglio, Daffara, Alberto, Conceicao, Koopmeiners, Kolo Muani, Douglas Luiz, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula.

All.: Tudor.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Imperiale - Berti. IV Uomo: Zufferli. VAR: Di Bello. AVAR: Mazzoleni.

PREPARTITA

19:45 - La Roma annuncia la formazione scelta da Ranieri.

19:39 - La Juventus annuncia la formazione ufficiale scelta da Tudor.

✍? Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da Igor Tudor per la gara di questa sera ? #RomaJuve Powered by @EASPORTSFC pic.twitter.com/wC12VsD2Yf — JuventusFC (@juventusfc) April 6, 2025

19:38 - Il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo annuncia la formazione ufficiale della Roma.

19:34 - Squadra arrivata allo Stadio Olimpico. Presente anche Pellegrini, il quale andrà in panchina.

18:42 - Una panoramica dello Stadio Olimpico a circa due ore dal fischio d'inizio.