Roma-Juventus: Dybala e Saelemaekers in tribuna. Presente anche Abdulhamid (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata di Serie A. C'è grande attesa per questa sfida e sugli spalti sono presenti anche Alexis Saelemaekers (squalificato) e Paulo Dybala (infortunato): l'argentino, dopo essere stato a bordocampo e aver chiacchierato con il suo ex compagno di squadra Mattia Perin, è salito in tribuna al 1'. Il numero 21 ha salutato l'esterno belga e successivamente si è sistemato nel palchetto accanto a lui.

Inoltre in tribuna è presente anche Saud Abdulhamid, anche lui indisponibile a causa di un infortunio rimediato in nazionale.